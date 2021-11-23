В Уфе в селе Булгаково восстановили строительство школы после проверки прокуратуры

В ходе проверки выяснилось, что Управление капитального строительство республики заключило с контракт ООО «Башгражданстрой» на строительство школы на 825 мест на сумму более 350 миллионов рублей. Несмотря на условия договора подрядчик не выполнил работы в установленный срок. Строительство должно было быть завершено еще в августе 2021 года.