В Уфе в селе Булгаково восстановили строительство школы после проверки прокуратуры

В селе Булгаково Уфимского района возобновлено строительство школы в результате вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии.
В ходе проверки выяснилось, что Управление капитального строительство республики заключило с контракт ООО «Башгражданстрой» на строительство школы на 825 мест на сумму более 350 миллионов рублей. Несмотря на условия договора подрядчик не выполнил работы в установленный срок. Строительство должно было быть завершено еще в августе 2021 года.
Заказчик не проконтролировал строительство объекта и не оплатил выполненные работы на сумму 7 миллионов рублей. Также он допустил удорожание сметы на 216 миллионов рублей. В связи с этим на руководителя учреждения был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.
По результатам проверки прокуратуры строительство школы было возобновлено.