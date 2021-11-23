mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе в селе Булгаково восстановили строительство школы после проверки прокуратуры

23 ноября 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
Были нарушены сроки и условия соглашения между Управления капитального строительство республики и компанией ООО «Башгражданстрой». Строительство школы должно было быть завершено еще в августе текущего срока.

В селе Булгаково Уфимского района возобновлено строительство школы в результате вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Башкирии.

В ходе проверки выяснилось, что Управление капитального строительство республики заключило с контракт ООО «Башгражданстрой» на строительство школы на 825 мест на сумму более 350 миллионов рублей. Несмотря на условия договора подрядчик не выполнил работы в установленный срок. Строительство должно было быть завершено еще в августе 2021 года.

Заказчик не проконтролировал строительство объекта и не оплатил выполненные работы на сумму 7 миллионов рублей. Также он допустил удорожание сметы на 216 миллионов рублей. В связи с этим на руководителя учреждения был наложен штраф в размере 20 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратуры строительство школы было возобновлено.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48