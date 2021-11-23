mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку

23 ноября 2021, 04:56
Фото: соцсети
На этот раз вместо пиксельной елки поставили живую ель. Это связано с тем, что у пиксельного сооружения слишком тяжелая конструкция.

На Советской площади в Уфе установили новогоднюю елку, ее высота составила 23 метра.

Дерево доставили из Благовещенского района, ее везли в сопровождении сотрудников ГИБДД и сразу после начали устанавливать на площади. Основание было подготовлено заранее.

В этом месте елку ставят уже третий год подряд с 2019 года.

Решение поставить живую ель было принято в связи с тем, что Советская площадь была реконструирована, а установка пиксельной елки невозможна из-за сильной тяжести ее конструкции. На этот раз это сооружение поставять в северной части города на площади перед ДК "Моторостроитель".

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48