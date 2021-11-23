В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку

На Советской площади в Уфе установили новогоднюю елку, ее высота составила 23 метра.
Дерево доставили из Благовещенского района, ее везли в сопровождении сотрудников ГИБДД и сразу после начали устанавливать на площади. Основание было подготовлено заранее.
В этом месте елку ставят уже третий год подряд с 2019 года.
Решение поставить живую ель было принято в связи с тем, что Советская площадь была реконструирована, а установка пиксельной елки невозможна из-за сильной тяжести ее конструкции. На этот раз это сооружение поставять в северной части города на площади перед ДК "Моторостроитель".