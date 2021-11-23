В Уфе на Советской площади установили новогоднюю елку

Решение поставить живую ель было принято в связи с тем, что Советская площадь была реконструирована, а установка пиксельной елки невозможна из-за сильной тяжести ее конструкции. На этот раз это сооружение поставять в северной части города на площади перед ДК "Моторостроитель".