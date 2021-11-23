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В Уфе из-за пожара в школе № 126 были эвакуированы 354 человека, 324 из них дети

23 ноября 2021, 06:07
Фото: пресс-служба МЧС РБ
23 ноября в главное управление МЧС по Башкирии поступило сообщение о задымлении в школе по улице Мингажева, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Сегодня утром, 23 ноября около 10 часов утра в ГУ МЧС России сообщили о том, что в уфимской школе № 126 по улице Мингажева происходит задымление.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные первого пожарно-спасательного подразделения. К счастью на месте они обнаружили горение спортивного инвентаря, который был размещен в раздевалке. Буквально за несколько минут открытое горение было ликвидировано.

При пожаре никто не пострадал, однако из учебного заведения были эвакуированы 354 человека, 324 из которых дети.

К реагированию привлекалось 37 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России – 30 человек и 8 единиц техники.пресс-служба МЧС по Башкирии

Известно что причины происшествия выясняет дознаватель МЧС России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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