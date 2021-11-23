В декабре непривитых жителей Башкирии будут отстранять от работы. Рассказываем почему

Что касается антител к опасному вирусу, то Минздрав Башкирии неоднократно заявлял, что высокий титр антител не может служить подовом для медотовода. Между тем, в редакцию Mkset обращался сотрудник уфимского предприятия, руководство которого требовало тест на антитела к вирусу. Так, сотрудник объяснял, что допуск на работу будет предоставлен в случае если титр антител будет составлять 300 bau/ml и выше. Однако как объяснили в региональном Минздраве, данный случай регламентируется внутренними нормативными актами, а в постановлении Роспотребнадзора прописана только вакцинация.