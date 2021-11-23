В декабре непривитых жителей Башкирии будут отстранять от работы. Рассказываем почему

Власти Башкирии с октября этого года начали ужесточать ковид-ограничения. В частности, точкой невозврата стало посещение Радием Хабировым красной зоны ковид-госпиталя в Зубово. Тогда казалось, что внушительные ограничительные меры в силу так и не вступят, а если и вступят, то ненадолго. Между тем, время идет, за окном конец ноября, а ограничениям нет конца и края — глава региона вносит очередные изменения в Указ о режиме повышенной готовности.
Так, «масло в огонь» недовольных ограничениями граждан подливает и Роспотребнадзор Башкирии, который согласно постановлениям от 13 октября и 11 ноября ввел обязательную вакцинацию сначала для более 30 отдельных категорий граждан, а после добавил еще 4 отрасли. Отметим, попавшие под обязательную вакцинацию предприятия должны в обязательном порядке привить не менее 80% своих сотрудников, в противном случае им грозит штраф или приостановка деятельности.
Что касается самих сотрудников, то непривитых работодатели обязаны отстранять от работы без сохранения заработной платы.
Так, в список на обязательную вакцинацию в первом постановлении главного санитарного врача вошли лица от 60 лет и старше, работники медучреждений, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных учреждений, транспортных организаций, волонтеры и вахтовики, военное служащие и призывники, сотрудники правоохранительных органов, а также студентов старше 18 лет, которые проходят производственную практику во вне структурных подразделениях. С полным списком можно ознакомиться здесь.
В документе прописано, что первым компонентом данные граждане должны привиться не позднее 18 ноября, а вторым — 18 декабря. Следовательно, после 18 декабря работодатели имеют все основания отстранять непрошедших вакцинацию сотрудников.
Так, почти месяц спустя главный санитарный врач вводит обязательную вакцинацию еще для ряда предприятий: промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В документе отмечается, что мера распространяется и на тех, кто трудится в компании на основе договора ГПХ (гражданско-правового характера — прим. ред.).
Сроки вакцинации для работников данных сфер сдвигаются — первый компонент необходимо ввести до 30 ноября, а второй — до 30 декабря. Следовательно, отстранения начнутся в канун Нового года.
Важно, что заставить вакцинироваться от COVID-19 сотрудника не могут. Так, нежелающий привиться от вируса работник может написать заявление об отказе, однако в таком случае его все равно будет ждать отстранение и, согласно части 3 статьи 76 ТК РФ, сохранение заработной платы в таком случае действительно не предусматривается.
Между тем, отстранять от работы нерадивых или непривитых сотрудников работодатель имеет право на основании части 1 статьи 76. Примечательно, что, согласно письму Роструда от 13.07.2021, перевод непривитых сотрудников на удаленку не может приравниваться к отстранению, так как работники на удаленке все равно подлежат обязательной вакцинации.
Отметим, отстраненный работник может вернуться на работу только после того, как сделает вакцинацию, либо уже после окончания пандемии.
Согласно постановлению от 13 октября вакцинировать необходимо не менее 80% от общего числа сотрудников, однако есть исключения. Так, 4 пункт документа гласит, что обязательная вакцинация «не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции».
Важно, что поводом для получения «серьезного» медотвода от вакцинации может служить, во-первых, химиотерапия при онкозаболевании, а во-вторых, системные заболевания крови и соединительной ткани.
Также в пункте 4 прописано, что от обязательной вакцинации освобождается тот сотрудник, который не более 6 месяцев назад переболел коронавирусом.
Итак, на брифинге по вопросам вакцинации и. о. начальника отдела регионального Роспотребнадзора Елена Шакирова заявляла, что оставшиеся 20% непривитых сотрудников могут составлять лица, имеющие медотвод или находящиеся на обучении, в декретном отпуске и в командировках.
Что касается антител к опасному вирусу, то Минздрав Башкирии неоднократно заявлял, что высокий титр антител не может служить подовом для медотовода. Между тем, в редакцию Mkset обращался сотрудник уфимского предприятия, руководство которого требовало тест на антитела к вирусу. Так, сотрудник объяснял, что допуск на работу будет предоставлен в случае если титр антител будет составлять 300 bau/ml и выше. Однако как объяснили в региональном Минздраве, данный случай регламентируется внутренними нормативными актами, а в постановлении Роспотребнадзора прописана только вакцинация.
Как отметила Елена Шакирова на брифинге, предприятиям, которые проигнорировали постановление об обязательной вакцинации, грозит штраф на юридическое лицо от 200 до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности, в данном случае документы подаются уже в судебные органы.
Отметим, что данная ответственность предусмотрена в Кодексе административных правонарушений, а именно в части 2 статьи 6.3.