Власти Башкирии опубликовали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19

Власти Башкирии опубликовали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19
Власти Башкирии опубликовали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19
Вчера, 10:39Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего в список Роспотребнадзора вошли более 30 отдельных категорий граждан.

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал Постановление главного санитарного врача республики. В документе содержится полный список отдельных категорий граждан, для которых вакцинация от COVID-19 с 13 октября стала обязательной. Известно, что вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым - до 18 декабря.

Так, в список вошли более 30 отдельных категорий граждан, среди которых лица в возрасте 60 лет и старше, работники медучреждений, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных учреждений, транспортных организаций, волонтеры и вахтовики, военное служащие и призывники, сотрудники правоохранительных органов и другие:

  • Работники организаций социальной защиты и социального обслуживания населения, многофункционального центра
  • Лица, проживающие в организациях социального обслуживания
  • Сотрудники правоохранительных органов, государственного контрольного органа в пункте пропуска через государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы
  • Работники организаций сферы предоставления услуг: торговли, салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, в том числе, прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг
  • общественного питания
  • клиентских подразделений финансовых организаций
  • организаций, оказывающих услуги почтовой связи и других видов cвязи
  • пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости
  • жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
  • культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов
  • досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков)
  • детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лaгepeй дневного пребывания
  • услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей
  • массовых, физкультурных, спортивных мероприятий
  • юридических, типографских услуг
  • гостиничных, туристических ycлyг
  • информационных услуг
  • услуг аптек и ветеринарных организаций
  • услуг клининговых компаний, услуг по проведению деизинфекции, дезинсекции, дератизации, ритуальных услуг
  • услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
  • услуг охранных предприятий
  • услуг доставки, курьерских услуг.
  • Государственные гражданские, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти Pecпублики Башкортостан и местного самоуправления
  • Обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования старше18 лет, проходящие производственную практику вне структурных подразделений образовательных организаций.

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