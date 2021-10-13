Власти Башкирии опубликовали постановление об обязательной вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал Постановление главного санитарного врача республики. В документе содержится полный список отдельных категорий граждан, для которых вакцинация от COVID-19 с 13 октября стала обязательной. Известно, что вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым - до 18 декабря.
Так, в список вошли более 30 отдельных категорий граждан, среди которых лица в возрасте 60 лет и старше, работники медучреждений, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций, работники образовательных учреждений, транспортных организаций, волонтеры и вахтовики, военное служащие и призывники, сотрудники правоохранительных органов и другие: