В Башкирию завезли семь тонн комбикорма из региона с африканской чумой свиней

Речь идет о партии комбикорма для свиней из Челябинской области. Регион считается неблагополучным по АЧС, именно по этой причине ввозить оттуда корм в Башкирию запрещено. Сотрудники надзорного ведомства изъяли семь тонн продукции на складе фирмы «Агрорегион» в селе Жуково.