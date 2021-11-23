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В Башкирию завезли семь тонн комбикорма из региона с африканской чумой свиней

23 ноября 2021, 03:42
Фото: 1mediainvest.ru
В Башкирии в селе Жуково изъяли семь тонн корма, который может быть заражен африканской чумой. Известно, что партия прибыла из Челябинской области.

В Башкирии обнаружили комбикорм из региона, где ранее была выявлена африканская чума свиней. Об этом сообщили в Россельхознадзоре республики.

Речь идет о партии комбикорма для свиней из Челябинской области. Регион считается неблагополучным по АЧС, именно по этой причине ввозить оттуда корм в Башкирию запрещено. Сотрудники надзорного ведомства изъяли семь тонн продукции на складе фирмы «Агрорегион» в селе Жуково.

Известно, что продукцию вернут изготовителю и далее уничтожат.

В ведомстве также сообщили, что при кормлении такими кормами у свиней возникает непосредственная угроза заражением вирусом.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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