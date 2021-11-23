В Башкирии супружеская пара скончалась от COVID-19 с разницей в несколько часов

— Супруги поступили в госпиталь с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% — его почти сразу перевели в реанимацию. А потом женщину привезли с поражением легких 50%. У нее целый букет болезней: диабетик, жила на инсулине, ожирение, гипертоническая болезнь. В реанимации оба пробыли около месяца. Однажды мужчине стало хуже. Он умер вечером, примерно в десять часов вечера, а его супруги не стало под утро. Ему 61 год, ей даже 60 не было. Оба не были вакцинированы, — сообщает Эльзара Талипова.