В Башкирии супружеская пара скончалась от COVID-19 с разницей в несколько часов

Известно, что трагический финал в реалиях пандемии произошел в Тумайзах. Как сообщает врач-терапевт ковид-госпиталя Эльзара Талипова изданию «Туймазинский вестник», первым поступил муж с поражением легких около 70%, а спустя неделю жена с поражением легких 50%, однако усугубляли положение женщины и другие факторы: диабет, ожирение и гипертоническая болезнь.
— Супруги поступили в госпиталь с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% — его почти сразу перевели в реанимацию. А потом женщину привезли с поражением легких 50%. У нее целый букет болезней: диабетик, жила на инсулине, ожирение, гипертоническая болезнь. В реанимации оба пробыли около месяца. Однажды мужчине стало хуже. Он умер вечером, примерно в десять часов вечера, а его супруги не стало под утро. Ему 61 год, ей даже 60 не было. Оба не были вакцинированы, — сообщает Эльзара Талипова.
Помимо этого, врач отметила, что в средине лета количество заболевших значительно выросло — за сутки на «скорой» приезжало по 30-40 человек возрастной категории от молодых до среднего возраста. Также женщина утверждает, что есть случаи коронавируса и у малышей.
— В середине лета число заболевших резко возросло — в сутки к нам привозили на «скорой» по 30-40 человек, молодые, среднего возраста. Сейчас болеют даже малыши — мы их сразу перенаправляем в уфимскую больницу, — Эльзара Талипова.