В Башкирии обнаружен очаг гонконгского гриппа

В Башкирии зарегистрировали 23 случая заражения гонконгским гриппом, об этом сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии. По информации ведомства, распространение вируса на 22 ноября приостановлено, новые случаи не обнаружены. Глава надзорного органа Анна Казак порекомендовала начать прививочную кампанию среди детей.
Гонконгский грипп А H3N2 имеет несколько особенностей. Болезнь развивается достаточно стремительно и протекает в тяжелой форме. Также вирус является возбудителем бактериальных воспалительных процессов, таких как гайморит, пневмония и другие.
Напомним, что с начала осени вакцинацию от гриппа прошли 42 процента населения Башкирии. На данный момент эпидемиологический порог по ОРВИ в республике превышен на 8,6 процента.