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В Башкирии обнаружен очаг гонконгского гриппа

23 ноября 2021, 07:30
Фото: 1mediainvest.ru
Грипп вида А H3N2 протекает в тяжелой форме и развивается достаточно быстро. На данный момент распространение вируса приостановлено. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Башкирии зарегистрировали 23 случая заражения гонконгским гриппом, об этом сообщили в Роспотребнадзоре Башкирии. По информации ведомства, распространение вируса на 22 ноября приостановлено, новые случаи не обнаружены. Глава надзорного органа Анна Казак порекомендовала начать прививочную кампанию среди детей.

Гонконгский грипп А H3N2 имеет несколько особенностей. Болезнь развивается достаточно стремительно и протекает в тяжелой форме. Также вирус является возбудителем бактериальных воспалительных процессов, таких как гайморит, пневмония и другие.

Напомним, что с начала осени вакцинацию от гриппа прошли 42 процента населения Башкирии. На данный момент эпидемиологический порог по ОРВИ в республике превышен на 8,6 процента.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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