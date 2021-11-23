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В Башкирии 106 человек скончались от отравления наркотиками

23 ноября 2021, 09:49
Фото: 1mediainvest.ru
Почти за год в регионе от наркотиков скончалось больше 100 человек. В рейтинге смертности от запрещенных веществ лидировала Уфа.

В Башкирии за январь-октябрь 2021 года от отравлений наркотическими веществами умерло 106 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Известно, что показатель смертности по Башкирии составил 2,6 на 100 тысяч человек.

Смертей от наркотических веществ в Уфе зафиксировано 69 случаев, в Салавате и Стерлитамаке - по 5, Ишимбае и Нефтекамске - по 3, Белорецке и Кумертау - по 2, в Благовещенске, Октябрьском, Дюртюли, Туймазы и Янауле - по одному.

В рейтинге смертности от запрещенных веществ лидирует Уфа - 4 случая, Туймазинский - 3, Иглинский - 2, Архангельский, Кугарчинский и Благовещенский - по одному случаю.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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