В Башкирии 106 человек скончались от отравления наркотиками

Смертей от наркотических веществ в Уфе зафиксировано 69 случаев, в Салавате и Стерлитамаке - по 5, Ишимбае и Нефтекамске - по 3, Белорецке и Кумертау - по 2, в Благовещенске, Октябрьском, Дюртюли, Туймазы и Янауле - по одному.