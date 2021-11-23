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Уфа будет сотрудничать с итальянским городом Бари

23 ноября 2021, 04:36
Фото: 1mediainvest.ru
В 2022 году в Италии отметят день республики Башкирии, а в республике встретят итальянских гостей. Совместно-культурные мероприятия могут способствовать подписанием соглашений о сотрудничестве.

В представительстве Ассамблеи народов Евразии в республике рассматривается подготовка соглашения о культурно-деловом сотрудничестве между Башкирией и итальянским регионом Апулия, а также между Уфой и Бари. Об этом сообщил председатель комитета Руслан Кинзикеев на совещании под председательством премьер-министра Андрея Назарова.

Ждут итальянских гостей и в Башкирии. Планируется в следующем году провести совместные культурно-деловые мероприятия, приурочив их к празднованию Дня города Уфы и Дня Республики Башкортостан.

В следующем 2022 году в Италии проведут Дни Республики Башкортостан. Как рассказал Кинзикеев, они будут приурочены к фестивалю российского искусства в Бари. Там будет намечено тесное общение, которое может закончиться подписанием соглашений.

В Башкирии тоже ждут итальянских гостей. На следующий год запланированы совместные культурно-деловые мероприятия, которые будут приурочены ко дню города Уфы и дню республики.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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