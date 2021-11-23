Уфа будет сотрудничать с итальянским городом Бари

В представительстве Ассамблеи народов Евразии в республике рассматривается подготовка соглашения о культурно-деловом сотрудничестве между Башкирией и итальянским регионом Апулия, а также между Уфой и Бари. Об этом сообщил председатель комитета Руслан Кинзикеев на совещании под председательством премьер-министра Андрея Назарова.