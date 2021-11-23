Уфа будет сотрудничать с итальянским городом Бари

В представительстве Ассамблеи народов Евразии в республике рассматривается подготовка соглашения о культурно-деловом сотрудничестве между Башкирией и итальянским регионом Апулия, а также между Уфой и Бари. Об этом сообщил председатель комитета Руслан Кинзикеев на совещании под председательством премьер-министра Андрея Назарова.
Ждут итальянских гостей и в Башкирии. Планируется в следующем году провести совместные культурно-деловые мероприятия, приурочив их к празднованию Дня города Уфы и Дня Республики Башкортостан.
В следующем 2022 году в Италии проведут Дни Республики Башкортостан. Как рассказал Кинзикеев, они будут приурочены к фестивалю российского искусства в Бари. Там будет намечено тесное общение, которое может закончиться подписанием соглашений.
В Башкирии тоже ждут итальянских гостей. На следующий год запланированы совместные культурно-деловые мероприятия, которые будут приурочены ко дню города Уфы и дню республики.