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Советник мэра Уфы рассказал, как платить за отопление на 40% меньше

23 ноября 2021, 05:41
Фото: 1mediainvest.ru
Вадим Беляков отметил, что проводимые мероприятия показали свою эффективность — несмотря на холодный октябрь, люди потребили меньше тепла. Об этом он заявил мэру Грекову на оперативном совещании 23 ноября.

137 км изоляции трубопроводов горячего водоснабжения укладывается в 350 домах в Уфе, отметил Беляков. По его словам, власти сверили площади и также занялись индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП).

По словам Белякова, при сравнении квитанций с суммой за отопление в октябре 2020 года и октябре текущего года, несмотря на то, что нынешний октябрь был холоднее на один градус, в 73% домов, где есть счетчики тепла, потребление тепла снизилось. Так советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ объяснил эффективность мер.

— Налаженные ИТП дают экономию по отоплению от 13% до 37%, это можно увидеть уже по октябрьским квитанциям, — отметил Беляков.

Беляков отметил, что в 27% домов сохраняются проблемы.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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