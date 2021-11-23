Советник мэра Уфы рассказал, как платить за отопление на 40% меньше

По словам Белякова, при сравнении квитанций с суммой за отопление в октябре 2020 года и октябре текущего года, несмотря на то, что нынешний октябрь был холоднее на один градус, в 73% домов, где есть счетчики тепла, потребление тепла снизилось. Так советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ объяснил эффективность мер.