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Сергей Греков вручил благодарственное письмо уфимцу, спасшего девочку на озере

23 ноября 2021, 05:53
Фото: Соцсети
Мэр города выразил благодарность Денису Наумчику, спасшего семилетнюю девочку на Солдатском озере. Мужчине вручили благодарственное письмо.

Сегодня на оперативном совещании Администрации города Уфы мэр Сергей Греков поблагодарил Дениса Наумчика, который спас на озере Солдатском девочку, провалившуюся под лед.

- Не думая ни минуты, Денис Александрович бросился спасать девочку, несмотря на угрозу собственной жизни. На самом деле это большой пример для всех, - подчеркнул Греков.

Денису Наумчику мэр города вручил благодарственное письмо под аплодисменты остальных чиновников.

Напомним, что ранее девочка 7 лет гуляла по Солдатскому озеру, после чего провалилась под лед. Неравнодушный уфимец спас девочку и отогрел дома, после чего вызвал скорую помощь.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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