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Пожар в уфимской школе мог произойти из-за «бомбочек» семиклассников

23 ноября 2021, 12:05
Фото: МЧС по РБ
Сотрудники МЧС назвали предположительную причину возгорания. По данным ведомства, возгорание произошло из-за пиротехнических изделий.

Предполагаемыми виновниками пожара в школе № 126 стали двое семиклассников с петардами. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

Как сообщили в экстренной службе, предварительной причиной пожара стало возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Известно, что изначально загорелись лыжные ботинки и утеплитель пола в раздевалке мальчиков при спортивном зале.

На данный момент в обстоятельствах разбираются дознаватели МЧС и сотрудники МВД. Учеников, у которых нашли петарды, вместе с родителями вызвали в школу. Полиция намерена привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что 23 ноября около 10 часов утра в ГУ МЧС России сообщили о том, что в уфимской школе № 126 по улице Мингажева происходит задымление. Из учреждения было эвакуировано 354 человека, обошлось без пострадавших.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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