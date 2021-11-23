Пожар в уфимской школе мог произойти из-за «бомбочек» семиклассников

Предполагаемыми виновниками пожара в школе № 126 стали двое семиклассников с петардами. Об этом сообщило МЧС Башкирии.
Как сообщили в экстренной службе, предварительной причиной пожара стало возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий. Известно, что изначально загорелись лыжные ботинки и утеплитель пола в раздевалке мальчиков при спортивном зале.
На данный момент в обстоятельствах разбираются дознаватели МЧС и сотрудники МВД. Учеников, у которых нашли петарды, вместе с родителями вызвали в школу. Полиция намерена привлечь виновных к ответственности.
Напомним, что 23 ноября около 10 часов утра в ГУ МЧС России сообщили о том, что в уфимской школе № 126 по улице Мингажева происходит задымление. Из учреждения было эвакуировано 354 человека, обошлось без пострадавших.