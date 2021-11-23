Москва передаст Уфе автобусы взамен старых «ПАЗов»

Глава региона Радий Хабиров уже не первый год требует избавить улицы Уфы от старых «ПАЗов». Последний раз он говорил об этом в сентябре – во время своей пресс-конференции. Еще тогда Хабиров заявил, что «к концу этого года все «ПАЗики» должны уйти с дорог города.