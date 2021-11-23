Москва передаст Уфе автобусы взамен старых «ПАЗов»

Власти Башкирии и Москвы на федеральном форуме «Транспортная неделя» договорились о передаче автобусов. Об этом сообщил мэр Греков на оперативном совещании сегодня, 23 ноября.
- Москва пообещала нам дать автобусы, часть которых мы получим в этом году. Они призваны решить проблемы «ПАЗов», - сообщил мэр.
Глава региона Радий Хабиров уже не первый год требует избавить улицы Уфы от старых «ПАЗов». Последний раз он говорил об этом в сентябре – во время своей пресс-конференции. Еще тогда Хабиров заявил, что «к концу этого года все «ПАЗики» должны уйти с дорог города.