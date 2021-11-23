Двое жителей Башкирии выстрелили в мужчину из-за 10 тысяч рублей

Двоих жителей города Октябрьского осудили за вымогательство денег с применением пистолета. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
В марте прошлого года осужденные избили мужчину, выстрелили в него из травматического пистолета и потребовали 10 тысяч рублей. В результате потерпевший отдал деньги и планшетный компьютер.
Мужчина обратился в больницу, где ему оказали первую помощь и извлекли пулю.
Злоумышленники свою вину не признали. Суд назначил вымогателям по 5 лет в ИК строгого и особого режимов с учетом ранее имеющихся судимостей.