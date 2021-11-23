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Двое жителей Башкирии выстрелили в мужчину из-за 10 тысяч рублей

23 ноября 2021, 09:20
Фото: 1mediainvest.ru
Вымогатели выстрелили в мужчину из травматического пистолета и забрали деньги с планшетным компьютером. Суд осудил злоумышленников на 5 лет в ИК строгого и особого режимов.

Двоих жителей города Октябрьского осудили за вымогательство денег с применением пистолета. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

В марте прошлого года осужденные избили мужчину, выстрелили в него из травматического пистолета и потребовали 10 тысяч рублей. В результате потерпевший отдал деньги и планшетный компьютер.

Мужчина обратился в больницу, где ему оказали первую помощь и извлекли пулю.

Злоумышленники свою вину не признали. Суд назначил вымогателям по 5 лет в ИК строгого и особого режимов с учетом ранее имеющихся судимостей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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