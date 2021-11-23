Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения инвалидов в Башкирии

Сотрудники также обращались к Радию Хабирову, в прокуратуру Башкирии, а также в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ с просьбами организовать общественный контроль за законностью продажи завода и увольнения инвалидов. К тому же работники заявили, что в уфимском филиале предприятия большая часть помещений не сдаются в аренду, также не ведутся и поиски арендаторов, потому они полагают, что «Белавтодеталь» намерено доводили до ветхого состояния в течение 10 лет.