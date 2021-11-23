Диана Гурцкая обратилась в Генпрокуратуру из-за увольнения инвалидов в Башкирии

Так, Диана Гурцкая, будучи председателем комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ, обратилась в Генпрокуратуру, а также в организацию инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с требованием разобраться в продаже завода «Белавтодеталь» и сокращением его сотрудников, которые в свою очередь являются инвалидами по зрению.
В частности, Гурцкая, ссылаясь на слова работников завода, заявляет, что руководство «Белавтодеталь» не предпринимало необходимые меры для повышения рентабельности и развития производства. Помимо этого, по словам женщины, попытки властей региона сохранить завод «блокировались руководством предприятия».
— Я разделяю вашу озабоченность прекращением деятельности такого социально значимого предприятия, на котором трудоустроены инвалиды по зрению. Законодательством РФ предусмотрены значительные меры поддержки предприятий, организуемых общероссийскими общественными организациями инвалидов. Однако информация, приводимая в обращении работников завода, свидетельствует о том, что руководством предприятия не были предприняты достаточные меры для повышения его рентабельности и развития, а усилия республиканских властей по его сохранению блокировались руководством предприятия. В этой связи мной были направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Общероссийскую общественную организацию инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», — приводит слова Дианы Гурцкой Общественная палата Башкирии.
Напомним, что речь идет об уфимском заводе «Белавтодеталь», 13 сотрудников которого написали коллективное обращение в Общественную палату Башкирии с просьбой не допустить массовых увольнений с их предприятия. В частности, они отметили, что на предприятии работают 25 инвалидов по зрению и к тому времени уже трое прекратили работу, но не по своему желанию.
Сотрудники также обращались к Радию Хабирову, в прокуратуру Башкирии, а также в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ с просьбами организовать общественный контроль за законностью продажи завода и увольнения инвалидов. К тому же работники заявили, что в уфимском филиале предприятия большая часть помещений не сдаются в аренду, также не ведутся и поиски арендаторов, потому они полагают, что «Белавтодеталь» намерено доводили до ветхого состояния в течение 10 лет.