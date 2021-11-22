В Башкирии разыскивают мошенниц, укравших деньги из квартиры пенсионеров

Сообщается, что две женщины подошли к пенсионеру на улице, представились сотрудницами пенсионного фонда и под предлогом помочь донести пакеты они проводили его до квартиры. Попутно злоумышленницы сообщили о запланированном повышении пенсий и по этой причине они якобы собирают данные о доходах пенсионеров.
Известно, что после того, как пожилая супружеская пара пустила «сотрудниц пенсионного фонда», те попросили предъявить все деньги, сберкнижки и банковские карты. Так, женщины записали все данные и покинули квартиру, а после пенсионеры обнаружили пропажу 118 тысяч рублей и двух банковских карт.
Между тем, в МВД Башкирии сообщают о возбуждении уголовного дела и розыске аферисток. Предполагаемые преступницы попали в поле зрения камер видеонаблюдения.
В ведомстве просят сообщить по номеру 02 или 102 тех, кто узнал женщин или владеет информацией об их местонахождении.