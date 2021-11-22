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В Башкирии разыскивают мошенниц, укравших деньги из квартиры пенсионеров

22 ноября 2021, 06:56
Фото: 1mediainvest.ru
Кража 118 тысяч рублей и двух банковских карт произошла в Нефтекамске. Две злоумышленницы представились сотрудницами пенсионного фонда и заявили о повышении размера пенсий, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Сообщается, что две женщины подошли к пенсионеру на улице, представились сотрудницами пенсионного фонда и под предлогом помочь донести пакеты они проводили его до квартиры. Попутно злоумышленницы сообщили о запланированном повышении пенсий и по этой причине они якобы собирают данные о доходах пенсионеров.

Известно, что после того, как пожилая супружеская пара пустила «сотрудниц пенсионного фонда», те попросили предъявить все деньги, сберкнижки и банковские карты. Так, женщины записали все данные и покинули квартиру, а после пенсионеры обнаружили пропажу 118 тысяч рублей и двух банковских карт.

Между тем, в МВД Башкирии сообщают о возбуждении уголовного дела и розыске аферисток. Предполагаемые преступницы попали в поле зрения камер видеонаблюдения.

Фото: МВД Башкирии

В ведомстве просят сообщить по номеру 02 или 102 тех, кто узнал женщин или владеет информацией об их местонахождении.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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