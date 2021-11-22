В Башкирии разыскивают мошенниц, укравших деньги из квартиры пенсионеров

Сообщается, что две женщины подошли к пенсионеру на улице, представились сотрудницами пенсионного фонда и под предлогом помочь донести пакеты они проводили его до квартиры. Попутно злоумышленницы сообщили о запланированном повышении пенсий и по этой причине они якобы собирают данные о доходах пенсионеров.