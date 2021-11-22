mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии ожидается похолодание до -22 градусов

22 ноября 2021, 03:42
Фото: 1mediainvest.ru
Минимальная температура в ближайшие три дня ожидается ночью. Синоптики сообщают, в течение всей недели ожидается также небольшой снег.

Сегодня, 22 ноября температура днем составит +2…-3 градуса. Также синоптики Башгидрометцентра предупреждают о гололеде и снежных заносах на дорогах. Ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров.

Завтра, 23 ноября, пройдет небольшой снег, а в отдельных районах ожидается и вовсе метель. Ночью температура воздуха упадет до -11 градуса, а при прояснениях до -15 градусов. Днем столбик термометра покажет -3…-8 градусов.

В среду 24 ноября ночью температура воздуха составит -13…-18 градусов, однако при прояснениях упадет и вовсе до -22 градусов. Между тем, днем поднимется незначительно, а именно до -8 градусов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48