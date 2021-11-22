В Башкирии ожидается похолодание до -22 градусов

Сегодня, 22 ноября температура днем составит +2…-3 градуса. Также синоптики Башгидрометцентра предупреждают о гололеде и снежных заносах на дорогах. Ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров.
Завтра, 23 ноября, пройдет небольшой снег, а в отдельных районах ожидается и вовсе метель. Ночью температура воздуха упадет до -11 градуса, а при прояснениях до -15 градусов. Днем столбик термометра покажет -3…-8 градусов.
В среду 24 ноября ночью температура воздуха составит -13…-18 градусов, однако при прояснениях упадет и вовсе до -22 градусов. Между тем, днем поднимется незначительно, а именно до -8 градусов.