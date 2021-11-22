В Башкирии определены города с высоким уровнем безработицы

В частности, в Агиделе самый высокий по региону — уровень безработицы — 3,97%, на втором месте антирейтнга Благовещенск с 1,7%, третье место было отдано Янаулу — 1,62%, а четвертое и пятое место заняли Нефтекамск и Дюртюли с 1,61% и 1,55% соответственно. Тем временем в Уфе уровень безработицы составляет 1,26%.