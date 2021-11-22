В Башкирии 12 кредитующих население компаний работают нелегально

Известно, что за неполный 2021 год Центральным банком России было выявлено 12 компаний, которые нелегально кредитуют население Башкирии. Так, 7 подобных компаний — бывшие ломбарды, которые по тем или иным причинам не вошли в обновленный реестр Нацбанка. В пресс-службе банка отмечают, что нелегалы располагаются в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Аургазинском районе республики.
— Большинство ломбардов региона сохранили свой статус, а остальные исключены из государственного реестра Банка России и не могут использовать в своем названии слово «ломбард». Обращаясь к ним, люди рискуют остаться без заложенного имущества, которое недобросовестные займодавцы могут продать в любой момент, — сообщается в пресс-службе Нацбанка.
Всего в Башкирии 27 организаций, у которых есть признаки нелегальной деятельности. Помимо ломбардов это микрокредитные компании, комиссионные магазины, осуществляющие незаконное кредитование, а также компании с признаками финансовой пирамиды. Потому в служба безопасности банка рекомендует при заключении договора проверят насколько легальна осуществляется деятельность той или иной компании.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк усмотрел в круизном клубе «Инкузерс» и в межрегиональном кооперативе «Бест Вэй» признаки финансовых пирамид.