В Башкирии 12 кредитующих население компаний работают нелегально

Известно, что за неполный 2021 год Центральным банком России было выявлено 12 компаний, которые нелегально кредитуют население Башкирии. Так, 7 подобных компаний — бывшие ломбарды, которые по тем или иным причинам не вошли в обновленный реестр Нацбанка. В пресс-службе банка отмечают, что нелегалы располагаются в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Аургазинском районе республики.