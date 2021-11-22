mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии 12 кредитующих население компаний работают нелегально

22 ноября 2021, 04:25
Фото: 1mediainvest.ru
Большая часть подобных компаний — бывшие ломбарды, которые не вошли в обновленный реестр Нацбнка. Также список покинули и микрокредитные компании, сообщается в пресс-службе банка.

Известно, что за неполный 2021 год Центральным банком России было выявлено 12 компаний, которые нелегально кредитуют население Башкирии. Так, 7 подобных компаний — бывшие ломбарды, которые по тем или иным причинам не вошли в обновленный реестр Нацбанка. В пресс-службе банка отмечают, что нелегалы располагаются в Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Аургазинском районе республики.

— Большинство ломбардов региона сохранили свой статус, а остальные исключены из государственного реестра Банка России и не могут использовать в своем названии слово «ломбард». Обращаясь к ним, люди рискуют остаться без заложенного имущества, которое недобросовестные займодавцы могут продать в любой момент, — сообщается в пресс-службе Нацбанка.

Всего в Башкирии 27 организаций, у которых есть признаки нелегальной деятельности. Помимо ломбардов это микрокредитные компании, комиссионные магазины, осуществляющие незаконное кредитование, а также компании с признаками финансовой пирамиды. Потому в служба безопасности банка рекомендует при заключении договора проверят насколько легальна осуществляется деятельность той или иной компании.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк усмотрел в круизном клубе «Инкузерс» и в межрегиональном кооперативе «Бест Вэй» признаки финансовых пирамид.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48