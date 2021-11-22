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Сбербанк Онлайн может быстро найти QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19

22 ноября 2021, 05:59
Фото: sberbank.ru
Клиенты Сбербанка могут быстро найти QR-код сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесённое заболевание, со смартфона в приложении Сбербанк Онлайн.

Для этого необходимо в личном кабинете Сбербанк Онлайн нажать на круглую зелёную кнопку голосового ассистента внизу экрана и сказать «QR-код» или «Сертификат о вакцинации». После этого робот Макс предложит перейти на портал Госуслуг, где будет отображен личный сертификат.

Найти сертификат о вакцинации в Сбербанк Онлайн можно и без помощи виртуального ассистента. Зайдите в раздел «Сервисы» на главной странице мобильного приложения Сбербанка, нажмите кнопку «Госуслуги» и выберите пункт «QR-коды (COVID-19)».

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«QR-код со сведениями об иммунизации для жителей Башкирии сейчас очень актуален - попасть, например, в торговый центр без него нельзя. О том, что его нужно показать, вспоминаешь уже на входе и начинается поиск сертификата о вакцинации. Наш виртуальный помощник поможет сделать это за несколько секунд, нужно только дать голосовую команду роботу Максу».

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