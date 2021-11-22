Сбербанк Онлайн может быстро найти QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19

«QR-код со сведениями об иммунизации для жителей Башкирии сейчас очень актуален - попасть, например, в торговый центр без него нельзя. О том, что его нужно показать, вспоминаешь уже на входе и начинается поиск сертификата о вакцинации. Наш виртуальный помощник поможет сделать это за несколько секунд, нужно только дать голосовую команду роботу Максу».