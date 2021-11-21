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В Башкирии прокуратура вернула работу 97 рабочим хлебозавода, им вернули 2 млн рублей

21 ноября 2021, 11:00
Фото: 1mediainvest
В Белорецком районе прокуратура выяснила, что 97 работников хлебозавода в феврале 2021 года вынудили уволиться по собственному желанию, теперь они восстановлены на работе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В Белорецкую межрайонную прокуратуру обратились около сотни на тот момент бывших работников «Белорецкого хлебокомбината». 97 работников хлебозавода в феврале 2021 года вынудили уволиться с завода по собственному желанию, пригрозив, что в противном случае им прекратят выплачивать заработную плату.

Белорецкая прокуратура направила в суд исковое заявление о восстановлении трудовых прав граждан, а Верховный суд Башкирии удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, мало того, что все хлебопеки были восстановлены на работе, с работодателя в их пользу взыскали задолженность за время вынужденного прогула. Сумма задолженности составила 2 миллиона рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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