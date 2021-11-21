В Башкирии прокуратура вернула работу 97 рабочим хлебозавода, им вернули 2 млн рублей

Белорецкая прокуратура направила в суд исковое заявление о восстановлении трудовых прав граждан, а Верховный суд Башкирии удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, мало того, что все хлебопеки были восстановлены на работе, с работодателя в их пользу взыскали задолженность за время вынужденного прогула. Сумма задолженности составила 2 миллиона рублей.