В Башкирии прокуратура вернула работу 97 рабочим хлебозавода, им вернули 2 млн рублей

В Белорецкую межрайонную прокуратуру обратились около сотни на тот момент бывших работников «Белорецкого хлебокомбината». 97 работников хлебозавода в феврале 2021 года вынудили уволиться с завода по собственному желанию, пригрозив, что в противном случае им прекратят выплачивать заработную плату.
Белорецкая прокуратура направила в суд исковое заявление о восстановлении трудовых прав граждан, а Верховный суд Башкирии удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме, мало того, что все хлебопеки были восстановлены на работе, с работодателя в их пользу взыскали задолженность за время вынужденного прогула. Сумма задолженности составила 2 миллиона рублей.