mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ГИБДД призвала жителей Башкирии воздержаться от поездок на авто из-за снегопада

21 ноября 2021, 06:48
Фото: 1mediainvest
21 ноября Госавтоинспекция поспешила обратится к гражданам, но только напомнить о ухудшении погодных условий, но и попросить по возможности воздержаться от поездок.

21 ноября погодная обстановка в Башкирии значительно ухудшилась, как и обещали синоптики, выпало немало снега, а видимость на дорогах существенно снизилась. В ГИБДД по Башкирии призвали автолюбителей учитывать столь значительные ухудшения условий на дорогах, вплоть до того, чтобы воздержаться от поездок.

В зимний период следует быть крайне аккуратными при управлении автомобилем. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Напомнили в ведомстве и о том, что сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме и на улицах Уфы, и по Башкирии, причем и на федеральных трассах и на республиканских дорогах.

Тем, кто все-таки попал в затруднительное положение на дороге в ГИБДД порекомендовали немедленно звонить в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Башкирии по телефонам 235-84-02 и 233-27-31, уфимцам рекомендовано звонить в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе по телефонам 237-84-80 и 237-02-02. В ведомстве уточнили, что все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи водителям.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48