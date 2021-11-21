ГИБДД призвала жителей Башкирии воздержаться от поездок на авто из-за снегопада

Тем, кто все-таки попал в затруднительное положение на дороге в ГИБДД порекомендовали немедленно звонить в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Башкирии по телефонам 235-84-02 и 233-27-31, уфимцам рекомендовано звонить в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе по телефонам 237-84-80 и 237-02-02. В ведомстве уточнили, что все наряды ориентированы в первую очередь на оказание практической помощи водителям.