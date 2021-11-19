Власти наградили уфимца, который спас провалившуюся под лед девочку

За спасение семилетней девочки Госкомитет по чрезвычайным ситуациям наградил уфимца медалью "За доблесть".
41-летний Денис Наумчик, рискуя собственной жизнью, спас семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на Солдатском озере. Случай произошел 17 ноября.
За произошедшем наблюдала жена Дениса Наумчика и их двое детей. В момент происшествия семья прогуливалась по парку и услышала крики о помощи. После того, как девочку удалось вытащить из озера, супруги забрали ее домой, чтобы отогреть и вызвали скорую.
В правительстве считают, Что Денис Наумчик совершил очень мужественный поступок. В ближайшее время его представят к госнаграде МЧС России.