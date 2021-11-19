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Власти наградили уфимца, который спас провалившуюся под лед девочку

19 ноября 2021, 07:23
Фото: соцсети
41-летний Дениса Наумчика наградили медалью "За доблесть".

За спасение семилетней девочки Госкомитет по чрезвычайным ситуациям наградил уфимца медалью "За доблесть".

41-летний Денис Наумчик, рискуя собственной жизнью, спас семилетнюю девочку, которая провалилась под лед на Солдатском озере. Случай произошел 17 ноября.

За произошедшем наблюдала жена Дениса Наумчика и их двое детей. В момент происшествия семья прогуливалась по парку и услышала крики о помощи. После того, как девочку удалось вытащить из озера, супруги забрали ее домой, чтобы отогреть и вызвали скорую.

В правительстве считают, Что Денис Наумчик совершил очень мужественный поступок. В ближайшее время его представят к госнаграде МЧС России.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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