Вас не прогонят: Wink и Lookport покажут звездное трибьют-шоу «200 по встречной»

«В 2001 году альбом t.A.T.u на высокой скорости ворвался в российскую поп-культуру. Неоднозначные тексты и цепляющие мелодии открывали какой-то другой пласт свободы. Думаю, опытным любителям музыки будет интересно мысленно перенестись в то время, чтобы снова ощутить его энергетику, а новое поколение слушателей оценит креативность сегодняшних кумиров. Wink дает возможность сделать эти эмоции максимально острыми, но в то же время комфортными и безопасными, ведь с нашей трансляцией настоящую вечеринку со звездами можно устроить прямо дома».