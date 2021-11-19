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В жюри «Зеленой премии» Николай Дроздов и другие знаменитости

19 ноября 2021, 09:44
Фото: фрагмент видео
Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку стали членами жюри организованной РЭО «Зеленой премии».

Ключевой целью организованного Российским экологическим оператором конкурса является формирование нового, более ответственного, подхода к обращению с ТКО. К участию допускаются культурные, образовательные, экологические и другие проекты. Их могут представлять компании, работающие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также образовательные, общественные и другие структуры, пишет rg.ru.

Помимо звезд телевидения и спорта в состав жюри вошли бизнесмены, представители науки, эксперты в различных сферах и другие. Среди них глава Роскачества Максим Протасов, ректор РЭУ имени Плеханова Иван Лобанов, бизнес-омбудсмен по экологии Ильдар Неверов, заместитель директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.

По словам Фетисова, конкурс должен выявить самых лучших из тех, для кого защита окружающей среды не пустой звук.

В свою очередь руководитель РЭО Денис Буцаев отметил, что задача «Зеленой премии» не просто привлечь внимание к экологической повестке и более рациональному подходу к обращению с ТКО и осознанному потреблению. Она должна стимулировать россиян на большую экологическую активность.

Напомним, сейчас в Российской Федерации проходит реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. В ней участвуют властные структуры, бизнес, общественные и другие структуры, а также неравнодушные люди, желающие сделать страну чище. Для них конкурс — это возможность проявить себя и принести пользу государству и обществу.

Жюри будет рассматривать оригинальность, качество внедренного решения, уже проведенные мероприятия, результаты, дальнейшие планы, а также возможность масштабирования. Также рассмотрят социальную составляющую проектов.

«Зеленая премия» будет состоять из 6 номинаций. Это бренды, культура, общественные организации и деятели, образовательные учреждения, частные экологические инициативы, медиапроекты. Итоги будут подведены до 10 декабря. Победители получат статуэтки, а также возможность стать лицом просветительской экокампании РЭО.

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