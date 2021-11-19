В жюри «Зеленой премии» Николай Дроздов и другие знаменитости

Напомним, сейчас в Российской Федерации проходит реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. В ней участвуют властные структуры, бизнес, общественные и другие структуры, а также неравнодушные люди, желающие сделать страну чище. Для них конкурс — это возможность проявить себя и принести пользу государству и обществу.