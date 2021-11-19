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В выходные жителей Башкирии предупреждают о метели и снежных заносах

19 ноября 2021, 03:19
Фото: 1mediainvest.ru
В субботу и воскресенье погода в регионе ожидается неблагоприятная: снег, местами метель, а также ухудшение видимости до 500 метров и менее, сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Так, в выходные в Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода. В частности, синоптики Багидрометцентра сообщают о сильном снеге и о метели. Объясняется изменение погоды — смещении активного североатлантического циклона.

— На территорию республики сместится активный североатлантический циклон. В его циркуляции по республике ожидаются снег и мокрый снег от умеренного до сильного, местами метель при усилении ветра до 17-23м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.

Помимо этого, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица, а видимость составит до 500 метров и менее.

Между тем, е температура воздуха в субботу и в воскресенье ночью составит -1…-6 градусов, а днем +2…-3 градуса.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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