В выходные жителей Башкирии предупреждают о метели и снежных заносах

Так, в выходные в Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода. В частности, синоптики Багидрометцентра сообщают о сильном снеге и о метели. Объясняется изменение погоды — смещении активного североатлантического циклона.
— На территорию республики сместится активный североатлантический циклон. В его циркуляции по республике ожидаются снег и мокрый снег от умеренного до сильного, местами метель при усилении ветра до 17-23м/с, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед.
Помимо этого, на дорогах возможны снежные заносы, гололедица, а видимость составит до 500 метров и менее.
Между тем, е температура воздуха в субботу и в воскресенье ночью составит -1…-6 градусов, а днем +2…-3 градуса.