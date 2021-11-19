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В Уфе в воздухе концентрация хлорида водорода превысила норму в три раза

19 ноября 2021, 08:22
Фото: 1mediainvest.ru
17 ноября пункт наблюдения за загрязнением воздуха зафиксировал аномальное наличие хлороводорода, об этом сообщили в Башгидромете.

В Уфе в воздухе зафиксировали скачок содержания хлорида водорода, об этом сообщил Башгидромет. По информации ведомства, концентрация вещества превысила норму более чем в три раза.

17 ноября пункт наблюдения за загрязнением воздуха зафиксировал аномальное наличие хлороводорода. В 7:00 измерительные приборы выявили превышение нормы в 3,2 раза, в 13:00 - в 3,3, а в 19:00 - в 1,8.

Утром того же дня был замечен избыток хлорида водорода на улице Мира,11 – 1,7 ПДК. Также пункт наблюдения на улице Ульяновых, 57 обнаружил превышение содержания изопропилбензола в 2,2 раза.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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