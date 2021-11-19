Смертельная клизма: уфимка обвиняет РКБ имени Куватова в смерти сестры

В Следственный комитет Башкирии обратилась Анфиза Хизриева — сестра погибшей в РКБ имени Куватова пациентки Венеры Сайдашевой. В заявлении женщина требует проверить обстоятельства смерти сестры, а также привлечь виновных к уголовной ответственности. В частности, по мнению Анфизы Хизриевой, в РКБ имени Куватова, куда положили ее сестру, медбрат во время клизмы для подготовки к операции повредил ей прямую кишку. Так, женщина считает, что Венере Сайдашевой была оказана неквалифицированная медицинская помощь, из-за которая она и скончалась.
75-летняя Венера Сайдашева была госпитализирована в РКБ имени Куватова 29 октября с переломом бедра. Как сообщает ее сестра, Анфиса Хизриева, 3 ноября женщину прооперировали, однако состояние пациентки начало только ухудшаться.
— Появились боли в области живота и заднего прохода, рвота после каждого приема пищи или жидкости, изменение кожного покрова, опухание в правой части живота, повышение температуры тела. На неоднократные жалобы больной и сиделки медицинский персонал не реагировал, — пишет в заявлении Анфиса Хизриева.
Так, только 7 ноября после осмотра врача и КТ пациентке был поставлен диагноз — прободение кишечника. Между тем сестра погибшей заявляет, что на проблемы с кишечником Венера Сайдашева ранее не жаловалась, также никогда не было и нарушений целостности кишечника. 2 ноября во время подготовки к операции, по словам Анфисы Хизриевой, медбрат Арслан во время введения клизмы повредил прямую кишку.
Подтверждает это заявление и сиделка Венеры Сайдашевой, которая в беседе с адвокатом Александром Войцехом, защищающим интересы семьи, сообщила следующее:
— Венера Рашитовна предупредила его (медбрата — прим.ред.), что у нее геморрой, чтобы он осторожнее делал клизму. Парнишка там вроде месяц всего работает, он так резко клизму установил, что Венера Рашитовна подпрыгнула и слезы у нее побежали. Но он не стал вытаскивать, так и залил 1,5 литра воды, — рассказывает сиделка Расима Динисламова.
После первой операции с вечера 3 ноября погибшая жаловалась на сильные боли в области живота, однако, по словам сиделки, пациентке давали обезболивающие таблетки и делали уколы.
— Там, где шрам от аппендицита, у нее появилась выпуклость прямо черными пятнами. Время было праздничное, показываю одному дежурному врачу, говорю: «ее не было, потрогайте, левая сторона нормальная, а здесь шишка выросла». Одному показываю, другому, и никто не обращает внимание. Эта шишка начала расти к подмышкам уже. После того, как я им надоела, они позвали двух проктологов. Один осмотрел задний проход говорит «у нее там дырка», другой не поверил, осмотрел — тоже самое. Нас сразу на рентген, УЗИ, КТ живота и легких. После чего перевили ее в гнойную хирургию и к вечеру забрали на операцию. Однако шишка так и осталась, значит, внутри они, наверное, так ничего не почистили, — продолжает рассказывать Расима Динисламова.
Как сообщат сестра погибшей в обращении в СК Башкирии, описанная операция по поводу перитонита была срочной и проходила вечером 7 ноября из-за ухудшения состоянии Венеры Сайдашевой. Так, после операции женщину перевели сначала в реанимацию, а после из отделения ортопедии в отделение проктологии.
Между тем, Расима Динисламова заявляет, что и после хирургического вмешательства погибшая жаловалась на боли в животе, после чего они снова обратились за помощью к врачу, однако, по словам сиделки, он посчитал, что болит идут от ноги, и посоветовал прикладывать на место уплотнения водку и соль, но эффекта от процедуры, как сообщает сиделка, не последовало. Далее погибшая уже начала бредить, а потом была еще одна операция.
— Пришел врач, говорит, гнойнички. Но там же не только гнойнички, у нее шишка высотой, наверное, 20 сантиметров и шириной уже 10. К вечеру 13 ноября ее опять забрали на операцию. После этого положили в реанимацию, поэтому не знаю, в каком состоянии она там была. Утром дождалась врача, он сразу отправил меня домой, значит, он уже вскрывал и знал, в каком состоянии она, — Расима Динисламова.
Так, согласно данным Анфисы Хизриевой, ее сестра погибла 13 ноября, однако причину смерти ей «толком никто не смог объяснить».
— Она была госпитализирована с переломом ноги, что не имеет ничего общего с кишечником. Я убеждена, что в настоящее время сотрудники РКБ имени Куватова фальсифицируют медицинскую документацию с целью сокрытия врачебных ошибок. Судебно-медицинское заключение о смерти мне не выдают, ссылаясь на то, что результаты могут выдать только через два месяца. Согласно справке ЗАГС, причина смерти неуточненная, — завершает обращение к СК Анфиса Хизреева.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Башкирии, где нам сообщили, что в ситуации на данный момент разбираются.
Между тем, источник Mkset объясняет, что привлечение медбрата к ответственности будет возможно, если причинно-следственная связь между его ошибкой и смертью будет установлена. Также необходимо учитывать, произошла ли ошибка медбрата вследствие объективных причин, например, физических особенностей пациентки.