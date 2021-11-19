Смертельная клизма: уфимка обвиняет РКБ имени Куватова в смерти сестры

— Там, где шрам от аппендицита, у нее появилась выпуклость прямо черными пятнами. Время было праздничное, показываю одному дежурному врачу, говорю: «ее не было, потрогайте, левая сторона нормальная, а здесь шишка выросла». Одному показываю, другому, и никто не обращает внимание. Эта шишка начала расти к подмышкам уже. После того, как я им надоела, они позвали двух проктологов. Один осмотрел задний проход говорит «у нее там дырка», другой не поверил, осмотрел — тоже самое. Нас сразу на рентген, УЗИ, КТ живота и легких. После чего перевили ее в гнойную хирургию и к вечеру забрали на операцию. Однако шишка так и осталась, значит, внутри они, наверное, так ничего не почистили, — продолжает рассказывать Расима Динисламова.