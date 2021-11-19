Депутаты в Башкирии примут закон о молодежной политике

«Смещение возрастных границ означает не только увеличение численности молодежи. Оно требует новых подходов к работе с молодежью в целом. В 30-35 лет человек обычно уже имеет ясные планы на будущее и понимает, чего хочет. Его потребности значительно отличаются от потребностей 14-15-летних подростков. Соответственно, и государственная молодежная политика должна строиться исходя из интересов разных возрастных и социальных групп», - сообщили в парламенте региона.