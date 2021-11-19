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Депутаты в Башкирии примут закон о молодежной политике

19 ноября 2021, 12:29
Фото: 1mediainvest.ru
С 25 ноября молодежью будут считаться граждане от 12 до 35 лет, а число молодых людей больше на 344 тысячи.

Депутаты госсобрания Башкирии планируют окончательно утвердить законопроект о молодежной политике на пленарном заседании 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

С помощью законопроекта будут сдвинуты рамки молодой категории населения на пять лет. Молодежью будут считаться граждане от 14 до 35 лет включительно. В результате нововведений число молодых людей вырастет на 344 тысячи и превысит 1,1 миллиона человек или 28% населения Башкирии.

«Смещение возрастных границ означает не только увеличение численности молодежи. Оно требует новых подходов к работе с молодежью в целом. В 30-35 лет человек обычно уже имеет ясные планы на будущее и понимает, чего хочет. Его потребности значительно отличаются от потребностей 14-15-летних подростков. Соответственно, и государственная молодежная политика должна строиться исходя из интересов разных возрастных и социальных групп», - сообщили в парламенте региона.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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