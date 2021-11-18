В Башкирии появилось 10 новых автомобилей скорой помощи

«Благодарю всех - медиков, водителей, обслуживающий персонал за труд, за совестливое отношение к обязанностям, за верность профессии. Главная для нас с вами задача - сохранить здоровье людей. Мы будем и дальше создавать достойные условия для вашей работы, обеспечивать нужным оборудованием и транспортом», - написал глава республики, - написал глава Башкирии.