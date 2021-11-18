В Башкирии появилось 10 новых автомобилей скорой помощи

Башкирия получила десять новых автомобилей скорой помощи, об этом 18 ноября на своей странице ВКонтакте сообщил глава республики.
Известно, что новые автомобили получили больницы Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьска, Бирска, Сибая. Также новые машины прибыли в Давлекановский, Белорецкий, Дуванский, Нуримановский и Благовещенский районы. Как сообщил Радий Хабиров, машины рассчитаны на многие годы эксплуатации.
«Благодарю всех - медиков, водителей, обслуживающий персонал за труд, за совестливое отношение к обязанностям, за верность профессии. Главная для нас с вами задача - сохранить здоровье людей. Мы будем и дальше создавать достойные условия для вашей работы, обеспечивать нужным оборудованием и транспортом», - написал глава республики, - написал глава Башкирии.