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В Башкирии обнаружили свалку из костей животных

18 ноября 2021, 16:32
Фото: Россельхознадзор по РБ
В Башкирии рядом с городом Ишимбай обнаружили свалку с биологическими отходами. Нарушителя ветеринарных правил намерены привлечь к ответственности.

Россельхознадзор вместе с сотрудниками городской администрации и ветстанции вывезли отходы и утилизировали их. Территория свалки была рекультивирована и дезинфицирована. Инспекторы также вычислили виновного в хранении биоотходов. Нарушителя ветеринарных правил намерены привлечь к ответственности.

Россельхознадзор совместно с городской администрацией и ветстанцией вывезли и утилизировали отходы. Территория свали была дезинфицирована. Инспекторы уже установили личность виновного, его намерены привлечь к ответственности.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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