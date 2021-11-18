В Башкирии обнаружили свалку из костей животных

Россельхознадзор вместе с сотрудниками городской администрации и ветстанции вывезли отходы и утилизировали их. Территория свалки была рекультивирована и дезинфицирована. Инспекторы также вычислили виновного в хранении биоотходов. Нарушителя ветеринарных правил намерены привлечь к ответственности.