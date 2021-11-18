Стал известен необходимый уровень антител к COVID-19 для получения QR-кода

Известно, что вопрос о выдаче QR-кодов тем, у кого имеется определённый уровень антител, на данный момент обсуждается в правительстве России. Между тем телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник из правительства сообщает, что для получения заветного QR-кода необходимо иметь титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл).
Отмечается, что указанный уровень антител к COVID-19 «скорее всего будет признан условно-достаточным» для гарантированной безопасности от вируса.
Напомним, что ранее в Минздраве Башкирии объяснили, что делать переболевшим COVID-19 без положительного ПЦР, но с высоким титром антител. Так, по словам пресс-секретаря ведомства, с 8 ноября вводится новая форма сертификата о вакцинации, в которой будут указываться перенесенные заболевания, в том числе код u07.2, означающий неподтвержденный коронавирус.