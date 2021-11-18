Стал известен необходимый уровень антител к COVID-19 для получения QR-кода

Известно, что вопрос о выдаче QR-кодов тем, у кого имеется определённый уровень антител, на данный момент обсуждается в правительстве России. Между тем телеграм-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник из правительства сообщает, что для получения заветного QR-кода необходимо иметь титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл).