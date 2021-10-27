Минздрав Башкирии пояснил, что делать переболевшим COVID-19 без положительного ПЦР

Пользователи соцсетей из Башкирии недоумевают по поводу того, как быть тем людям, которые переболели коронавирусом, но не получили этому документального подтверждения. Они объясняют это тем, что портал Госуслуг выдает справку о перенесенном заболевании только тем пациентам, у кого ПЦР-тест был положительным.
Некоторые жители Башкирии сообщают в соцсетях, что у них ПЦР-тест оказался отрицательным, но позже все же выяснилось, что они болели именно коронавирусом. В итоге у таких людей нет доказательств, что это был именно COVID-19, кроме анализа на антитела, который не входит в перечень документов для предъявления в тех же общественных местах. В расчет при выдаче медотвода количество антител, по заверению граждан, не идет.
— Врачи не дают медотвод, кто действительно болел, но без положительного теста на ковид. Как же быть людям, которые оказались в подобной ситуации? , — вопрошают граждане.
В Минздраве Башкирии разъяснили, что это действительно так. Минздрав подает данные в федеральный реестр, и принимает данные только тех, у кого результат ПЦР-теста оказался положительным. Соответственно, через госуслуги получить справку о перенесенном коронавирусе действительно не получится.
- С 8 ноября меняется форма сертификата о вакцинации, где будут указываться дополнительные данные, в том числе о перенесенных заболеваниях, где будет в том числе указываться код u07.2, означающий неподтвержденный коронавирус (Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны), - уточнила представитель минздрава Башкирии Софья Алешина.
Также представитель Минздрава Башкирии развеяла опасения граждан о рисках вакцинации при высоком титре антител, уточнив, что вакцинироваться можно и спустя один месяц после перенесенного заболевания, причем, по мнению экспертов, это лишь усилит антитела и повысит защиту огранизма.