В Уфе спасатели помогли беременной женщине снять кольцо с пальца

В Уфе спасатели оказали помощь беременной женщине.
16 ноября за помощью спасателей обратились врачи оного из роддома Уфы с просьбой снять кольцо с пальца руки пациентки. Из-за сильного отека рук будущая мама испытывала невыносимую боль и не могла самостоятельно решить проблему.
Спасатели прибыли на место соблюдая санитарно-гигиенические нормы и аккуратно сняли украшение.
Стоит отметить, что подобные вызовы для спасателей не редкость, чаще всего люди сами приходят за помощью, чтобы снять кольца и перстни.