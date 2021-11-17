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В Уфе спасатели помогли беременной женщине снять кольцо с пальца

17 ноября 2021, 06:57
Фото: 1mediainvest.ru
Беременная уфимка испытывала мучительную боль из-за отекшей руки. Врачи вызвали спасателей в роддом, после чего пациентке была оказана необходимая помощь.

В Уфе спасатели оказали помощь беременной женщине.

16 ноября за помощью спасателей обратились врачи оного из роддома Уфы с просьбой снять кольцо с пальца руки пациентки. Из-за сильного отека рук будущая мама испытывала невыносимую боль и не могла самостоятельно решить проблему.

Спасатели прибыли на место соблюдая санитарно-гигиенические нормы и аккуратно сняли украшение.

Стоит отметить, что подобные вызовы для спасателей не редкость, чаще всего люди сами приходят за помощью, чтобы снять кольца и перстни.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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