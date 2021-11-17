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Семеро детей-сирот из Башкирии получили ключи от квартир

17 ноября 2021, 05:34
Фото: 1mediainvest.ru
В квартирах есть все удобства и проведены коммуникации. Сиротам из Аскинского района также предоставили свои участки, на которых можно построить баню или гараж.

В Башкирии ключи от квартир получили дети-сироты из Аскинского района, вставшие на учет после 2005 года.

Квартиры находятся в доме блокированной застройки в новом микрорайоне. Известно, что к дому подведены электричество и вода, в скором времени панируется газификация. В каждой из квартир есть зал, прихожая, ванная с унитазом и водонагревательный котел. Для каждого жильца возле дома есть свой земельный участок, где можно построить гараж или баню.

Подарки на новоселье жильцам вручили глава администрации Аскинского района Динис Юсупов, прокурор Нияз Фаизов, ВРИО наальника отдела старшего судебного пристава Ильдан Арсланов и подрядчик-застройщик Лилия Киямова.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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