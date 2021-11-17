Семеро детей-сирот из Башкирии получили ключи от квартир

Квартиры находятся в доме блокированной застройки в новом микрорайоне. Известно, что к дому подведены электричество и вода, в скором времени панируется газификация. В каждой из квартир есть зал, прихожая, ванная с унитазом и водонагревательный котел. Для каждого жильца возле дома есть свой земельный участок, где можно построить гараж или баню.