Минздрав Башкирии запустил чат-бот о наличии конкретной вакцины в пунктах вакцинации

В Уфе запустили бот Минздрава республики Башкортостан, который помогает выбрать вакцину и узнать, в каком пункте она есть. Как сообщает бот, информация о вакцинах обновляется каждый день.
После активации бота кнопкой "начать", уфимцам предлагается на выбор четыре вакцины - спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак. Далее необходимо выбрать район города, в котором можно пройти вакцинацию, после чего выпадает список адресов и наличие вакцин на данный момент.
Бот уже сейчас доступен в приложении Телеграм, его можно найти по названию @BashVaccBot.