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Минздрав Башкирии запустил чат-бот о наличии конкретной вакцины в пунктах вакцинации

17 ноября 2021, 07:09
Фото: 1mediainvest.ru
С помощью бота можно узнать о количестве вакцин и найти пункт по району, в котором удобно пройти вакцинацию.

В Уфе запустили бот Минздрава республики Башкортостан, который помогает выбрать вакцину и узнать, в каком пункте она есть. Как сообщает бот, информация о вакцинах обновляется каждый день.

После активации бота кнопкой "начать", уфимцам предлагается на выбор четыре вакцины - спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак. Далее необходимо выбрать район города, в котором можно пройти вакцинацию, после чего выпадает список адресов и наличие вакцин на данный момент.

Бот уже сейчас доступен в приложении Телеграм, его можно найти по названию @BashVaccBot.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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