Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»

К тому же в регионе он уже успел проявить себя как сильный лоббист. В частности, именно при нем удалось добиться, чтобы сразу три башкирских вуза попали в грантовую программу «Приоритет-2030», выиграв по ней суммарно 1 млрд рублей. Он также обеспечил поддержку региональных проектов федеральными деньгами — по его приглашению в Башкирию приезжали федеральные министры, а это, следовательно, и постоянные транши в региональный бюджет на развитие проектов.