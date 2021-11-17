Экс-руководитель администрации главы Башкирии возглавил ЦИК «Единой России»

Как уже ранее писали журналисты mkset.ru, на прошедших в этом году выборах Сидякин вошел в первую тройку списка партии. Однако он отказался от своего мандата в пользу паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Но уже тогда начались разговоры о возвращении Сидякина в Москву.
Эксперты отмечали, что он смог профессионально и технологично провести бесконфликтную избирательную кампанию в Госдуму, сформировать межпартийную «Башкирскую фракцию» из депутатов «Единой России», а также фактически изолировать из общественного и публичного пространства представителей архаичной региональной элиты.
К тому же в регионе он уже успел проявить себя как сильный лоббист. В частности, именно при нем удалось добиться, чтобы сразу три башкирских вуза попали в грантовую программу «Приоритет-2030», выиграв по ней суммарно 1 млрд рублей. Он также обеспечил поддержку региональных проектов федеральными деньгами — по его приглашению в Башкирию приезжали федеральные министры, а это, следовательно, и постоянные транши в региональный бюджет на развитие проектов.
Говоря о бизнесе, Сидякин также выступал за создание комфортных условий для предпринимательства в регионе. Лично курировал проект по ликвидации административных барьеров и улучшению предпринимательского климата. Итогом такой политики стал скачок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году почти на 20 пунктов — с 23-го места на 5-е. А по индексу административного давления с 38-го места в первую десятку. Также с его подачи теперь в каждом башкирском муниципалитете присутствует бизнес-омбудсмен, помогающий предпринимателям отстаивать свои права.
Стоит отметить, что, несмотря на такую активную политическую карьеру, Александр Сидякин также не забывает и о социальной жизни. Он многодетный отец, марафонец и альпинист, в мае 2017 года взошел на высочайшую вершину мира — Джомолунгму.