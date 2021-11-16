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В составе Совета директоров АО «Башспирт» ожидаются изменения

16 ноября 2021, 11:33
Фото: Mkset.ru
Сегодня, 16 ноября, стало известно, что в составе Совета директоров АО «Башспирт» могут произойти важные изменения. Об этом Mkset сообщил источник в правительстве республики.

По уточненным данным, решение об изменении в составе Совета директоров АО «Башспирт» должно быть отражено в указе главы Башкирии Радия Хабирова в ближайшее время.

— «Башспирт» продолжает трудиться в штатном режиме по заданному курсу. Недавно мы открыли крупнейший завод «БашБиоСпирт» в Булгаково, работы впереди еще много. Все намеченные планы будут выполнены. Это касается и наращивания объемов производства и реализации, выхода новых брендов, современного промо, расширения географии представленности продукции. В настоящий момент ждем указ главы РБ Радия Хабирова об изменениях в составе Совета директоров предприятия, — прокомментировали в пресс-службе АО «Башспирт».

Напомним, сейчас Совет директоров АО «Башспирт» возглавляет руководитель Администрации главы региона Александр Сидякин. В состав Совета директоров компании входят руководители профильных министерств и ведомств, а также генеральный директор «Башспирта» Рауф Нугуманов.

Сегодня «Башспирт» входит в топ-6 российских производителей крепкого алкоголя. Его лучшие бренды представлены в продаже в 73 регионах страны и за рубежом.

АО «Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода в Булгаково, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также спиртовой завод в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 182 магазинов.

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