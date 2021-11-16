В составе Совета директоров АО «Башспирт» ожидаются изменения

— «Башспирт» продолжает трудиться в штатном режиме по заданному курсу. Недавно мы открыли крупнейший завод «БашБиоСпирт» в Булгаково, работы впереди еще много. Все намеченные планы будут выполнены. Это касается и наращивания объемов производства и реализации, выхода новых брендов, современного промо, расширения географии представленности продукции. В настоящий момент ждем указ главы РБ Радия Хабирова об изменениях в составе Совета директоров предприятия, — прокомментировали в пресс-службе АО «Башспирт».