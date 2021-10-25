Огромный потенциал: в Башкирии открылся крупнейший ликероводочный завод «Башспирта»

— Спасибо нашим коллегам — поставщикам-итальянцам, которые из-за пандемии были вынуждены остановить работу в прошлом году и уехать. В принципе, мы должны были еще в прошлом году сдать этот объект. В этом году наши коллеги вернулись, за короткое время отладили одну линию. Конечно, большое спасибо и руководству республики — оно нас во всем поддерживает. Если бы не было такой поддержки — может, и результата такого не было, — добавил Рауф Нугуманов.