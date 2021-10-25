Огромный потенциал: в Башкирии открылся крупнейший ликероводочный завод «Башспирта»

Компания «Башспирт» открыла новый ликероводочный завод в поселке Булгаково (Уфимский район РБ). Новое предприятие получило название «БашБиоСпирт», на строительство было затрачено 2,67 млрд руб. Открытие состоялось в рамках первого Международного форума алкоиндустрии «Высший градус» в Уфе, на котором собрались представители 40 алкогольных компаний из 40 городов и четырех стран, а также более 400 делегатов и экспертов отрасли.
Торжественный старт производства был приурочен к 225-летию со дня открытия в Стерлитамаке первой винокурни и фактически начала алкогольного производства в регионе. В честь знаменательной даты в пространстве внутреннего двора нового завода было воссоздано подворье конца XVIII века с ярмарочными лотками, чеканным производством, народными промыслами, аутентичной башкирской юртой. Иммерсивным это действо помогли сделать актеры в костюмах той далекой эпохи.
По словам руководителя администрации главы РБ, Председателя совета директоров АО «Башспирт» Александра Сидякина, новый завод рассчитан на производство 7,6 млн декалитров в год — это в два раза больше, чем все имеющиеся мощности компании на данный момент. Предприятие оснащено итальянскими конвейерными линиями производства, на открытии была запущена первая из них. До конца года планируется завод запустить полностью — все шесть линий: три на 6 тыс. бутылок в час и три на 12 тыс. бутылок в час.
— Это задел на будущее, потенциал для точки роста, — подчеркнул Александр Сидякин. — Если мы эти мощности загрузим — а мы их загрузим — совершенно точно будем в лидерах федерального алкогольного рынка. Уже сейчас мы занимаем около 4 процентов от всего алкогольного рынка России, с новым заводом сможем занять до 10. Это хорошие амбиции республики, поскольку «Башспирт» — это стопроцентно акционерное общество Башкирии. Здесь выигрывают все — и потребители, и республика, и само предприятие.
На территории завода размещены производственный и административный корпуса, спиртохранилище, распределительный центр, склад посуды, ремонтный цех и котельная. Локализация всех производственных объектов на одной площадке позволит сократить логистические расходы и привести к уменьшению себестоимости продукции. Кроме того, «Башспирт» разработал и утвердил проект строительства дороги в обход с. Булгаково — это повысит безопасность движения на данном участке и сделает транспортную инфраструктуру более комфортной.
По словам гендиректора АО «Башспирт» Рауфа Нугуманова, запуск предприятия позволит создать 360 рабочих мест. Как отметил представитель ГК «Della Toffola» (Италия) Авни Байрактари, разработчики проекта заложили возможность использовать этот завод в течение 30 лет.
— Спасибо нашим коллегам — поставщикам-итальянцам, которые из-за пандемии были вынуждены остановить работу в прошлом году и уехать. В принципе, мы должны были еще в прошлом году сдать этот объект. В этом году наши коллеги вернулись, за короткое время отладили одну линию. Конечно, большое спасибо и руководству республики — оно нас во всем поддерживает. Если бы не было такой поддержки — может, и результата такого не было, — добавил Рауф Нугуманов.
Министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская отметила, что для Башкирии запуск этого завода имеет очень большое значение:
— Могу с полной уверенностью сказать, что в данном случае имущество не только сохраняется и эффективно используется, но также это новая налоговая база, рабочие места и общее преумножение того, что уже сделано и наработано.
По словам главного инженера АО «Башспирт» Дмитрия Груздева, новое предприятие в Булгаково «перетянет» на себя производство с других республиканских филиалов компании.
— Остальные филиалы мы оставляем на самоокупаемости, загрузим их «мелочью» — продукцией до 5 тысяч декалитров. Поскольку «Башспирт» — госпредприятие и у нас есть соцобязательства, то рабочие места там, безусловно, будут сохранены. А на производстве в Булгаково будет идти только потоковое производство, то есть в очень большом количестве.
— Новая команда менеджмента пришла в «Башспирт» меньше трех лет назад — изменения, которые произошли за это время, очевидны. Новый завод «БашБиоСпирт» — логическое завершение цепочки обновлений. Это огромный завод, который работает по самым последним экостандартам — это заложено даже в его название. Появление такого большого завода — новые стандарты качества, вытеснение контрафактной продукции в черную зону, более благородное и более ответственное потребление алкоголя, — считает Александр Сидякин.
Напомним, АО «Башспирт» образовано в 2000 году, учредителем является правительство Башкирии (Минземимущества РБ). Предприятие входит в топ-6 компаний России по объемам производства. С января по апрель 2021 года доля «Башспирта» на отечественном рынке выросла до 5,25%. «Башспирт» пока что остается единственной компанией в России, которая в период пандемии запустила в эксплуатацию новое алкогольное производство.