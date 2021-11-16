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Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 п.п.

16 ноября 2021, 08:43
Фото: sberbank.ru
Зарплатные клиенты СберБанка получат скидку 0,3 п.п. на ставку по льготной ипотеке для семей с детьми при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья.

Ставка для зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в электронном виде составит 4,7% годовых. По программе субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Кредит предоставляется семьям, в которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года появился новорождённый, или в семье есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости недвижимости.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона ДомКлик:

«Льготная ипотека для семей с детьми пользуется у нас особой популярностью. И это естественно — в семье появляется новый человек, требуется больше жилой площади. Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же, сейчас условия программы расширены – ипотеку может взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец».

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