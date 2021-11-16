Сбер снижает ставки по семейной ипотеке на 0,3 п.п.

«Льготная ипотека для семей с детьми пользуется у нас особой популярностью. И это естественно — в семье появляется новый человек, требуется больше жилой площади. Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке. К тому же, сейчас условия программы расширены – ипотеку может взять не только семья, в которой появляется второй или последующий ребенок, но и первенец».