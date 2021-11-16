Депутат Башкирии отрицает подачу иска к главе республики Радию Хабирову

Депутату Рустам Хафизов обратился в суд на главу региона Радия Хабирова из-за антиковидных мер, но ему отказали в рассмотрении вопроса. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
В уведомлении, которое пришло депутату, сказано, что до 1 января 2023 года конституционные суды регионов упраздняются. Это и есть причина отказа в иске.
В уведомлении сказано, что «В соответствии с частью 4 статьи Федерального конституционного закона от 8 декабря 2020 года "О внесении изменений в отдельные конституционные законы" конституционные (уставные) суды субъектов РФ не принимают новые дела к производству».
Однако, как утверждает сам Хафизов, иска в суд он не подавал, а делал лишь депутатский запрос.
— Мы знали, что наш иск сразу же отклонят, поэтому до него решили собрать фактуру, разъяснения и отправили депутатский запрос. А отказывают нам, будто у нас уже иск. И СМИ эту тему растиражировали. Вот сейчас мы будет с юристом обдумывать ход дальнейших действий, может, подключать депутатов Госдумы, — сообщил депутат.
Напомним, что ранее Рустам Хафизов выразил несогласие с действиями главы региона Радия Хабирова, и попросил суд проверить на конституционность антиковидные указы. Также он сообщал о неоднократных жалобах граждан по этому вопросу.