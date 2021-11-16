Депутат Башкирии отрицает подачу иска к главе республики Радию Хабирову

— Мы знали, что наш иск сразу же отклонят, поэтому до него решили собрать фактуру, разъяснения и отправили депутатский запрос. А отказывают нам, будто у нас уже иск. И СМИ эту тему растиражировали. Вот сейчас мы будет с юристом обдумывать ход дальнейших действий, может, подключать депутатов Госдумы, — сообщил депутат.