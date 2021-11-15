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В Уфе известный басист и менеджер «Музторга» Сергей Зайцев скончался от коронавируса

15 ноября 2021, 05:06
Фото: фото из соцсетей
В субботу, 13 ноября, на 48 году жизни скончался от коронавируса скончался известный музыкант, у него было 80% поражения легких, он месяц находился в реанимации, сообщили его знакомые с социальных сетях.

13 ноября в Уфе на 48 году ушел из жизни Сергей Зайцев, музыкант, талантливый бас-гитарист, менеджер Музторг-Уфа. Он месяц боролся с коронавирусом, находился в реанимации в тяжелом состоянии, однако 80% поражение легких оказалось сильнее.

В социальных сетях друзья и знакомые Сергея Зайцева тепло вспоминают мужчину.

Ровный пожизненный басист, великолепно играл на гитаре, добрый, весёлый и отзывчивый человек. Практически никогда не опаздывал, надёжно прикрывал тылы. Фанател от Блэк Саббат и Оззи, Пантеры, Примуса, знал кучу разных партий. Был последним басистом группы Аннигиляторная Пушка Автоматического Наведения, давал такой плотняк, что Слейера бы обзавидовались. пользователь ВК Игги Кей

Сегодня, 15 ноября всех, кто хочет проводить Сергея Зайцева в последний путь приглашают в 10 часов оказаться у морга республиканской клинической больницы им Куватова на улице Кирова в Уфе.

Без него будет тяжело. Прошу всех, кто знал или не знал помянуть его. Тяпнуть соточку, он это дело любил, был гурманом крепких напитков, но не пил последние пять лет. Эх, Серёга, передавай привет нашим!пользователь ВК Игги Кей

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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