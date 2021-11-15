В Уфе известный басист и менеджер «Музторга» Сергей Зайцев скончался от коронавируса

Без него будет тяжело. Прошу всех, кто знал или не знал помянуть его. Тяпнуть соточку, он это дело любил, был гурманом крепких напитков, но не пил последние пять лет. Эх, Серёга, передавай привет нашим!пользователь ВК Игги Кей