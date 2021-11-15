В Башкирии женщина попала под грузовой поезд

Известно, что женщина попала под грузовой поезд № 2747, который следовал по маршруту Уфа-Абдулино. Сам инцидент, по информации пресс-службы МЧС, произошел на 1523 километре.
Сообщается, что поезд совершил касательный наезд. Так, 61-летняя пострадавшая к прибытию скорой помощи находилась в сознании и была доставлена в Давлекановскую ЦРБ, где ей диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.
Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме. Между тем, МЧС Башкирии напоминает, что переходить через железнодорожные пути необходимо по переходным мостам, пешеходным настилам и переездам.