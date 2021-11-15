В Башкирии женщина попала под грузовой поезд

Сообщается, что поезд совершил касательный наезд. Так, 61-летняя пострадавшая к прибытию скорой помощи находилась в сознании и была доставлена в Давлекановскую ЦРБ, где ей диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.