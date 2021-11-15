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В Башкирии женщина попала под грузовой поезд

15 ноября 2021, 07:01
Фото: 1mediainvest.ru
Женщина переходила железнодорожный путь в неустановленном месте, в результате чего поезд совершил касательный наезд. Пострадавшая была доставлена в Давлекановскую ЦРБ, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Известно, что женщина попала под грузовой поезд № 2747, который следовал по маршруту Уфа-Абдулино. Сам инцидент, по информации пресс-службы МЧС, произошел на 1523 километре.

Сообщается, что поезд совершил касательный наезд. Так, 61-летняя пострадавшая к прибытию скорой помощи находилась в сознании и была доставлена в Давлекановскую ЦРБ, где ей диагностировали острую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме. Между тем, МЧС Башкирии напоминает, что переходить через железнодорожные пути необходимо по переходным мостам, пешеходным настилам и переездам.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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