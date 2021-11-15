В Башкирии закроют ряд ковид-госпиталей и возобновят диспансеризацию

В больницах Башкирии будут закрыты госпиталя для COVID-больных. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании с главой республики 15 ноября.
Решение было принято в связи с уменьшением количество заболеваемости.
- Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, смертность уменьшилась. Снизилась и нагрузка на коечный фонд, - подчеркнул Радий Хабиров.
Максим Забелин сообщил, что многопрофильные больницы должны заниматься другой работой, а не только лечением ковид-больных.
На совещании было принято решение приостановить работу красных зон в РКБ им. Куватова, Госпитале Ветеранов Войн, больнице № 5, Инфекционном госпитале при ЦРБ в Баймаке и Стерлитамакской ГБ № 2.
На 15 ноября среднесуточный темп прироста составляет 0,6%. В республике продолжается вакцинация граждан.