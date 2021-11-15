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В Башкирии закроют ряд ковид-госпиталей и возобновят диспансеризацию

15 ноября 2021, 08:10
Фото: 1mediainvest.ru
В Башкирии закроют некоторые ковид-госпиталя. Власти объяснили такое решение тем, что заболеваемость в республике идет на спад. Об этом стало известно на оперштабе сегодня, 15 ноября.

В больницах Башкирии будут закрыты госпиталя для COVID-больных. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании с главой республики 15 ноября.

Решение было принято в связи с уменьшением количество заболеваемости.

- Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, смертность уменьшилась. Снизилась и нагрузка на коечный фонд, - подчеркнул Радий Хабиров.

Максим Забелин сообщил, что многопрофильные больницы должны заниматься другой работой, а не только лечением ковид-больных.

На совещании было принято решение приостановить работу красных зон в РКБ им. Куватова, Госпитале Ветеранов Войн, больнице № 5, Инфекционном госпитале при ЦРБ в Баймаке и Стерлитамакской ГБ № 2.

На 15 ноября среднесуточный темп прироста составляет 0,6%. В республике продолжается вакцинация граждан.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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