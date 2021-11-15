В Башкирии закроют ряд ковид-госпиталей и возобновят диспансеризацию

В Башкирии закроют некоторые ковид-госпиталя. Власти объяснили такое решение тем, что заболеваемость в республике идет на спад. Об этом стало известно на оперштабе сегодня, 15 ноября.

В больницах Башкирии будут закрыты госпиталя для COVID-больных. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании с главой республики 15 ноября. Решение было принято в связи с уменьшением количество заболеваемости. - Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился, смертность уменьшилась. Снизилась и нагрузка на коечный фонд, - подчеркнул Радий Хабиров. Максим Забелин сообщил, что многопрофильные больницы должны заниматься другой работой, а не только лечением ковид-больных. На совещании было принято решение приостановить работу красных зон в РКБ им. Куватова, Госпитале Ветеранов Войн, больнице № 5, Инфекционном госпитале при ЦРБ в Баймаке и Стерлитамакской ГБ № 2. На 15 ноября среднесуточный темп прироста составляет 0,6%. В республике продолжается вакцинация граждан.