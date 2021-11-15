В Башкирии новогодние городки и елки начнут работать с 1 декабря

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что новогодние городки и елки начнут работать уже 1 декабря. Помимо этого, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев сообщил, что в регионе планируется создать 1 160 новогодних городков.
— По информации муниципальный образований запланировано оборудовать 1 160 новогодних городков, из них 722 на площадях, 258 на дворовых территориях, 174 — в прочих местах и 6 на набережных, — Марзаев.
Отмечается, что в 2019 году в Башкирии было организовано только 841 новогодний городок. К тому же, в регионе планируется оборудовать новогодние мероприятия 756 ледовыми катками и более 2,2 тысячи елками.
Между тем, Радий Хабиров поручил на Новый год оказать внимание одиноким людям.