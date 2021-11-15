mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии новогодние городки и елки начнут работать с 1 декабря

15 ноября 2021, 08:15
Фото: 1mediainvest.ru
В городах и районах будет установлено более 2 тысяч елок, а также планируется оборудовать 1 160 новогодних городков, сообщает министр ЖКХ Башкирии.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заявил, что новогодние городки и елки начнут работать уже 1 декабря. Помимо этого, министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев сообщил, что в регионе планируется создать 1 160 новогодних городков.

— По информации муниципальный образований запланировано оборудовать 1 160 новогодних городков, из них 722 на площадях, 258 на дворовых территориях, 174 — в прочих местах и 6 на набережных, — Марзаев.

Отмечается, что в 2019 году в Башкирии было организовано только 841 новогодний городок. К тому же, в регионе планируется оборудовать новогодние мероприятия 756 ледовыми катками и более 2,2 тысячи елками.

Между тем, Радий Хабиров поручил на Новый год оказать внимание одиноким людям.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48