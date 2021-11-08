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Posted 8 ноября 2021,, 15:15

Published 8 ноября 2021,, 15:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Просто взяли и украли идею: Масляков о будущем КВН

8 ноября 2021, 15:15
Бессменный руководитель телепрограммы «Клуб веселых и находчивых» Александр Масляков опроверг слухи о закрытии проекта, сообщив, что КВН ожидает светлое будущее.

Восьмого ноября КВН отмечает свой 60-летний юбилей. В этот праздничный день Александр Масляков рассказал журналисту NEWS.ru о будущем КВН, опровергнув все слухи о закрытии проекта в связи с выходом на телеэкраны похожего по формату шоу «Игра».

«У КВН будет светлое будущее. Всё, что я могу сказать насчёт «Игры», это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати?», - отметил Александр Масляков.

Более того, ведущий КВН заметили, что программа отлично знает все, чем интересуется современная молодежь, при этом у телеграммы имеются возможности. Так, недавно был запущен новый проект «Детский КВН». Александр Масляков уверен, что с КВН «все будет нормально».

Напомним, новое шоу от телеканала ТНТ «Игра» вышло на экраны в новом телесезоне. Сообщается, что к созданию данного проекта были причастны экс-квнщики, среди которых Гарик Мартиросян. При этом организаторам шоу пришлось приостановить проект из-за скандального поцелуя двух мужчин. Однако, Мартиросян опроверг данную информацию, сообщив, что шоу приостановлено в связи с ковид-ограничениями.

Ранее создатель гимна КВН Борис Салибов рассказал о возможных преемниках Александра Маслякова. Так, по мнению Салибова, на смену ведущему готовят сына Маслякова или его внучку.

#Общество#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова
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