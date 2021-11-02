Уфимка восхитила историка моды на шоу «Модный приговор» на Первом канале

Posted 2 ноября 2021, 07:36
Published 2 ноября 2021, 07:36
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Уфимка Полина Вишневская стала экспертом на шоу «Модный приговор», выпуск вышел на Первом канале 2 ноября. Во время передачи блогер показала свой талант создания одежды на 3D-принтере.
— С таким агрегатом я сталкиваюсь впервые. <…> Это очень интересно, с одной стороны вещь напоминает мочалочку, а с другой — лейкопластырь из люксовой аптеки. Я сегодня как подопытный кролик тут, это новое явление в моде, — честно признался историк моды Васильев.
В качестве подарка уфимка подарила Васильеву кольцо, напечатанное на 3D-принтере. Также Вишневская преподнесла Васильеву 3D-корону.
Дизайнер Наталья Барбье призналась, что технология создания вещей ей интересна, однако носить созданные на 3D-принтере украшения и одежду она бы не стала.
— Я уверена, за этой технологией будущее. Я полностью на стороне этой технологии, потому что сама видела, как в Бельгии напечатали с помощью огромного 3D-принтера дом в 100 квадратных метров из бетона, — высказалась Барбье.
Эксперт моды и, к слову, тоже уфимка Эвелина Хромченко прокомментировала увлечение землячки.
— Это смещает в голове наших зрителей ориентир, потому что им кажется, что эта штука будет стоять в каждом доме и они сами себе будут платья печатать. Это невозможно. Есть разные функции и квалификации.
Примечательно, что зрители неоднозначно оценили такое увлечение. Если одни решили, что это спасение и экономия времени при выборе наряда, то другие посчитали, что с помощью 3D-принтера можно напечатать много ненужных, некрасивых и нестильных вещей.