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Posted 2 ноября 2021, 07:36

Published 2 ноября 2021, 07:36

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

Уфимка восхитила историка моды на шоу «Модный приговор» на Первом канале

2 ноября 2021, 07:36
Блогер из Уфы Полина Вишневская стала экспертом одной из передач, где рассказала о 3D-печати на ткани. Историк моды и ведущий шоу Александр Васильев заявил, что с 3D-принтером он столкнулся впервые.

Уфимка Полина Вишневская стала экспертом на шоу «Модный приговор», выпуск вышел на Первом канале 2 ноября. Во время передачи блогер показала свой талант создания одежды на 3D-принтере.

— С таким агрегатом я сталкиваюсь впервые. <…> Это очень интересно, с одной стороны вещь напоминает мочалочку, а с другой — лейкопластырь из люксовой аптеки. Я сегодня как подопытный кролик тут, это новое явление в моде, — честно признался историк моды Васильев.

В качестве подарка уфимка подарила Васильеву кольцо, напечатанное на 3D-принтере. Также Вишневская преподнесла Васильеву 3D-корону.

Дизайнер Наталья Барбье призналась, что технология создания вещей ей интересна, однако носить созданные на 3D-принтере украшения и одежду она бы не стала.

— Я уверена, за этой технологией будущее. Я полностью на стороне этой технологии, потому что сама видела, как в Бельгии напечатали с помощью огромного 3D-принтера дом в 100 квадратных метров из бетона, — высказалась Барбье.

Эксперт моды и, к слову, тоже уфимка Эвелина Хромченко прокомментировала увлечение землячки.

— Это смещает в голове наших зрителей ориентир, потому что им кажется, что эта штука будет стоять в каждом доме и они сами себе будут платья печатать. Это невозможно. Есть разные функции и квалификации.

Примечательно, что зрители неоднозначно оценили такое увлечение. Если одни решили, что это спасение и экономия времени при выборе наряда, то другие посчитали, что с помощью 3D-принтера можно напечатать много ненужных, некрасивых и нестильных вещей.

#Валерия Панаева#Общество#Новости
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