Как сложилась судьба уфимского дворника Юры после девяти месяцев славы

— Многие считали, что теперь Юра будет работать моделью в Дольчегабанах, Версачах, и прочих Арманях. Конечно, это не так. Юра по-прежнему работает дворником, но иногда ему дают что-то отрекламировать в Инстаграм за бартер, или небольшую сумму. Другие, наоборот, считали, что, когда хайп пройдет, все про Юру забудут, и он скатится в нищету и алкоголизм. Тут опять мимо. Моя семья как заботилась о нем долгие годы, так и продолжает. Сейчас Юра живет несопоставимо лучше, чем в 2020, — делится Роман Филиппов.