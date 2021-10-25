Впервые в судебной практике России выиграно дело о клевете из-за сторис в Instagram

Posted 25 октября 2021,, 15:02
Published 25 октября 2021,, 15:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Житель Тюменской области решил обратиться в суд после того, как его бывшая супруга начал публиковать в соцсети сведения, порочащие его честь и достоинство, пишет NEWS.ru.
По данным пресс-службы объединенной судебной системы Тюменской области, супруги развелись в 2019 году после восьми лет брака. В феврале текущего года экс-супруга начала распространять в указанной соцсети информацию, не соответствующей действительности.
В частности, женщина сообщала подписчикам, что ее экс-супруг не выплачивал алименты, не платил за ипотеку и детсад, а также совершал попытки выселить ее из квартиры. После этого мужчина решил защитить свои права через суд.
Судья, рассмотрев дело, встал на сторону истца. Согласно судебному решению, ответчица должна публично опровергнуть порочащие сведения и выплатить пострадавшему компенсацию морального ущерба за клевету в размере пять тысяч рублей.
При этом адвокат потерпевшего Василий Воробьёв сообщил, что данное дело не является прецедентом и не сподвигнет россиян в будущем подавать исковые заявления к Instagram-блогерам. По словам юриста, в действующем российском законодательстве четко не прописаны каналы распространения клеветы.
"Можно рассказать другому человеку сведения, порочащие честь, можно на заборе их написать, вывесить баннер — это всё считается распространением, а социальные сети давно являются способом распространения и доведения до масс, — пояснил Василий Воробьёв.